صلاح ومحرز وماني بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة مختصرة جديدة للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وحسبما ذكر «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القائمة ضمت كل من محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر، وفرانك زامبو أنجويسا، إلى جانب الرباعي المغربي، أشرف حكيمي، وياسين بونو، وسفيان إمرابط.

وكان «كاف» قد أعلن في وقت سابق، أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن العديد من الجوائز، من بينها أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل لاعب في بطولات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل مدير فني وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب وطني.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

ويتصدر الإيفوارى، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل فى أفريقيا" (2011، 2012، 2013، 2014)، ويليه صامويل إيتو (2003، 2004، 2005، 2010)، ديدييه دروجبا (2006 و2009)، محمد صلاح (2017، 2018)، نوانكو كانو (1996 و1999)، ساديو مانى (2019، 2022)، رياض محرز(2016)، عبيدى بيليه (1992).