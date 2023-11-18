رئيس الوزراء يتفقد الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر) بالعاشر من رمضان

توسعات بقيمة ١٠٠ مليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.. وحجم العمالة يصل إلى ٨٥٠ موظفًا وعاملًا



الشركة تقوم بالتصدير إلى 40 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا





استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد ومرافقوه الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر) الإماراتية.

وعقب وصوله مقر المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس ياسر جودة، رئيس قطاع العمليات بمصنع "فارم فريتس"، الذي أوضح أن الشركة تقوم بالتصدير إلى 40 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بأكثر من 250 مليون دولار سنويا، وتقوم الشركة بإنتاج البطاطس والبطاطا، ويقع المصنع على مساحة نحو 45 ألف متر مربع.

كما أوضح أن نشاط الشركة يقوم على إنتاج بطاطس نصف مقلية، بحجم تصدير يصل إلى ١١٠ آلاف طن سنويا، حيث يبلغ حجم الإنتاج ١٥٠ ألف طن سنويا، ويبلغ حجم السوق المحلية ٤٠ ألف طن، ويصل حجم العمالة إلى ٨٥٠ موظفا وعاملا، موزعين على خطي إنتاج مزارع بطاطس، حيث إن كل الزراعة من بطاطس مصرية ١٠٠٪؜، حيث تتم زراعة 10 آلاف فدان، وهناك توسعات بقيمة ١٠٠ مليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، وخلال الجولة تم عرض منتجات المصنع التي تعمل على تغطية احتياجات المطاعم والفنادق.

وقبل قليل أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، خلال جولته الموسعة التي قام بها في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، مشيرًا إلى أنه شرُف صباح اليوم بإطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر" لإغاثة الأشقاء فى غزة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقب اطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، تحرك ومرافقوه لتفقد عدد 10 شركات ومصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان فى عدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، التى جاءت منذ تكليف الحكومة، وكذا العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصري فى مختلف الأنشطة التنموية، على رأسها قطاع الصناعة.