السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا فى واقعة حفل المنصورية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات  الجيزة أولى جلسات محاكمة 12 شخصًا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة  الجنائية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل واقعة حفل المنصورية وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

وأوضحت التحقيقات أن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق أن مكسب كل طالب تراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه، وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهّزته.

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