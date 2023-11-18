قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينى عند مدخل بلدة "إذنا" بالضفة الغربية

أكد الإعلام الفلسطيني، إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطيني عند مدخل بلدة "إذنا" غرب الخليل بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الأوضاع فى قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث

من جانبه، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث، إذ إن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأكد الدكتور محمود الهباش أن إسرائيل تواصل انتقامها من الشعب الفلسطيني في غزة، بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.