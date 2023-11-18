رئيس الأكاديمية العربية يهنئ محافظ أسوان بجائزة مشروع مسرعات رائدات الأعمال

هنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفوز محافظة أسوان وتسلمه جائزة المركز الأول لمشروع مسرعات رائدات الأعمال في المؤتمر الوطنى لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وبموجبها صعدت أسوان ضمن 18 مشروعا للمشاركة بمؤتمر "كوب 28" بدولة الإمارات.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وعبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته البالغة لهذا التمثيل المشرف للمحافظة وحصولها للمرة الثانية على جوائز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى جائزة أفضل محافظ عربى للتميز العربى، لافتًا إلى أن تصعيد زهرة الجنوب فى مؤتمر عالمى سيرفع أسم أسوان عاليًا على المستوى الدولى والإقليمى.

ومن جهته، أكد اللواء أشرف عطية على الاعتزاز الدائم والمستمر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باعتبارها صرح علمى متميز يدعم كافة جهود المحافظة فى التطوير والتجميل مع تسخير إمكانياتها فى مواجهة التحديات الحالية من خلال تقديم الحلول العلمية لها مع وضع التصميمات والأفكار المتجددة للمشروعات المستقبلية.

وأوضح أن الأكاديمية بيت الخبرة وشريك أساسى لإحداث النهضة المنشودة بالمحافظة فى مختلف القطاعات سواء الخدمية أو البحثية أو الإستشارية.

محافظ أسوان يشهد مناقشة مخرجات مشروع المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

وفى سياق آخر، كان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها.

وذلك لاحداث نقلة نوعية ومستقبل واعد فى الإستثمار لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للهيئة العامة للتخطيط العمرانى للدور الرائد الذى تقوم به بقيادة الدكتورة مها فهيم، وهو ما أثمر عن الإعداد الجيد والمتميز بجهد وفكر منظم لتحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية للمحافظة، ليكون أول مخطط عام يضم كافة القطاعات والأنشطة بما يساهم بدوره في إحداث التنمية الشاملة الاقتصادية والاستثمارية على أرض أسوان.