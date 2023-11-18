السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات  سوهاج، اليوم السبت، المتهم "ع.م " عامل، و"م.ع"، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة  مستديمة للمجنى عليه "م.ع " بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصا شوم فى رأسه وإحداث عاهة مستديمة له في الجمجمة بنسبة 35% وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين ووجهت إليهما النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

عامل محكمة جنايات سوهاج عاهة مستديمة مركز سوهاج المستشار أحمد عبد المنعم محمود السجن المشدد 5 سنوات

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