برلمانى عن قافلة "تحيا مصر لغزة": القضية الفلسطينية فى قلب مصر ووجدانها

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تنفيذ قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية"، تأكيد لدور الدولة، قيادة وحكومة وشعبًا، التي تقف مع أهالي قطاع غزة، والتي تعكس أن القضية الفلسطينية في قلب مصر ووجدانها.

وأشار إلى أن: حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن لقطاع غزة طلعت من مصر أو مصدرها مصر وكل شعوب العالم مجتمعة الثلث الآخر، يعكس ما تعنيه تلك القضية لمصر وكيف تحرص على التعاطي معها على المستوى الدبلوماسي والإنساني لحين تجاوزها، وهو ما يعكس حرص مصر على الوقوف بجوار الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

ولفت إلى أن ضم القافلة 199 شاحنة مساعدات والتي حملت أكثر من 2500 طن لأهل غزة، يؤكد أن جسر المساعدات وقوافل الإغاثة الذي انطلقت فيه يمر ولم ينقطع لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يكشف عن موقف الشعب المصري بأكمله لدعم القضية ومناصرتها، لا سيما أن الظرف الإنساني الرهيب الذي يمر به أهل غزة كان محفزًا للشعب المصري وكل المؤسسات؛ من أجل انطلاق المساعدات الإنسانية لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، خاصة أن القوافل جاءت محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية وغيرها.

القضية الفلسطينية بؤرة اهتمام الرئيس

وأضاف "عمار" أن الدبلوماسية المصرية لم تتوقف عن استخدام تأثيرها الدولي العميق لتعزيز الجانب الإنساني على مجرد دخول المساعدات إلى القطاع، بل امتدت لتشمل زيادة القوافل المتوجهة للقطاع وحشد المجتمع الدولي نحو ذلك، علاوة على الجهود السياسية لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام وإحياء مسار السلام، وذلك في إطار دورها الإقليمي والدولي، وترجيحها الدائم للغة التضامن في علاقتها مع المنطقة وبالأخص فلسطين، موضحًا أن دور مصر الكبير والمحوري يحظى بإشادات دولية إذ لن تتخلى أو تتأخر أبدًا في تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.

ونوه بأن القضية الفلسطينية بؤرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، والذي يحرص على حشد المجتمع الدولي والعربي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الراهنة نحو تغليب صوت العقل ووقف التصعيد لحماية المدنيين، كما أن مصر تحرص على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وتقديم الدعم اللازم لهم، وسط التحذير الدائم من تهديدات الأوضاع الحالية لمستقبل عملية السلام.