السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب ظهور البطن السفلية.. تخلصي منه بهذه الطريقة

دهون البطن
دهون البطن

يتسأل الكثيرين عن  كيف تتخلص من الكرش.. وأسباب ظهوره عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تؤثر دهون البطن التي تتكون تحت الجلد وتشكل ما يقرب من 90 % منها سلبا على الصحة العامة للإنسان وتعتبر ضاره بشكل كبير وتعتبر خطورة الدهون الحشوية على الصحة أعلى من الدهون تحت الجلد، كما يطلق على الدهون الحشوية أيضًا اسم دهون داخل البطن بسبب تجمعها في التجويف البطني.

كيف تتخلص من الكرش ودهون البطن

كيف تتخلص من الكرش ودهون البطن تساؤلات المواطنين لخبراء التغذية حيث يساعد تغيير العادات الغذائية على تقليل فرص تراكم الدهون، عن طريق تناول الأطعمة الغمية بالألياف، والتي تساعد على الإحساس بالشبع، وتتضمن الأطعمة الغنية بالألياف بذور الكتان، والبقوليات، والتوت، والأفوكادو، وغيرها.

وتجنب تناول الأطعمة المشبعة بالدهون مثل الصويا، وبعض أنواع السمن وتجنب المشروبات الكحولية، والتدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، والحصول على البروتينات من مصادرها مثل اللحوم والدجاج، والسمك والبيض ومنتجات الألبان، وإضافة خل التفاح للطعام، وزيادة معدلات تناول الأسماك، حيث تحتوي على أحماض أوميجا 3، وشرب القهوة التي تحتوي على الكافيين الذي يساعد على تحسين المزاج.

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أسباب ظهور الكرش وتراكم الدهون 

يعتبر النظام الغذائي الخاطئ أحد أهم أسباب ظهور الكرش، والذي يحتوي على الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، بما يقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون، وكذلك الأغذية قليلة البروتين وعالية الكربوهيدرات، حيث أن البروتينات أحد أهم العوامل التي تساعد على منع زيادة الوزن، إذ أنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وكمية قليلة من الألياف تساعد على زيادة الوزن وسمنة البطن، وتسبب الأطعمة الغنية بالدهون الغير مشبعة أيضًا زيادة الالتهابات في الجسم والسمنة.

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أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن ..واليكم الحل

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كما تساعد قلة الحركة والكسل عن أي عمل به مجهود على ظهور الكرش، وتناول الكحوليات، بما يقلل من معدلات الحرق، ويساعد على ظهور الكرش والدهون، ويساعد أيضًا الضغط النفسي على تراكم الدهون في منطقة البطن، ويمكن أن يؤدي زيادة إفراز الجسم للكورتيزول إلى زيادة الوزن، لا سيما في منطقة البطن وذلك بنسبة تتراوح من 80 - 90 %.

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