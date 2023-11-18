الكبد الدهنى.. العادات الضارة المسببة له وطرق السيطرة عليه فى مراحله المبكرة

في العقود الأخيرة، تزايدت حالات الإصابة بـ NAFLD (مرض الكبد الدهني غير الكحولي)، وقد شوهدت المشكلة عبر الفئات العمرية وتزايدت الحالة بشكل مثير للقلق.

وعلى الرغم من عدم وجود علامات مبكرة على ذلك، وفي بعض الحالات، فإنه يمر دون أن يلاحظه أحد، ولكن زيادة تراكم الدهون يمكن أن تضاعف المشاكل، ويكون الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بها، ولكنها يمكن أن تؤثر على أي شخص يعيش نمط حياة غير صحي، أو يعاني من سوء التغذية أو يأكل الأطعمة السريعة، على الرغم من أنه يُنصح دائمًا باتخاذ تدابير وقائية.

ولكن الشيء الجيد بشأن الكبد الدهني بمجرد اكتشافه مبكرًا هو أنه يمكن عكسه تمامًا عن طريق تعديل نمط الحياة واعتماد نظام للياقة البدنية، وفي المراحل المتقدمة قد يتطور المرض إلى تليف الكبد مما يؤدي إلى تلف دائم في الكبد ويؤدي إلى فشل الكبد، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بسرطان الكبد.

في هذا التقرير تستعرض "الدستور" العادات الضارة المسببة لـ الكبد الدهني وطرق السيطرة عليه في مراحله المبكرة، وفقًا لـ"Medscape".

عادات قد تسبب دهون الكبد

عادات الطعام

الأول هو عادتنا الغذائية، لقد تغير نظامنا الغذائي الأساسي من الحبوب، والخضروات، ومنتجات الألبان إلى البرجر، والسندويشات، والدجاج المقلي وما إلى ذلك، ونحن في كثير من الأحيان لا نأكل لأننا جائعون، ولكن لأننا نحب أن نأكل".

نمط حياة مستقر

إلى جانب تغير عاداتنا الغذائية، فإن العامل الثاني هو افتقارنا إلى الأنشطة البدنية، لم نعد نسير أو نركب الدراجة للوصول إلى الوجهة، سياراتنا ودراجاتنا وحافلاتنا تتولى ذلك، اعتاد الأطفال على اللعب في الملاعب، سواء كانت لعبة الكريكيت أو كرة القدم أو أي شيء آخر، لكنهم في هذه الأيام يلعبون بهواتفهم المحمولة أو أجهزة التحكم الخاصة بهم.

الوجبات السريعة

الغذاء هو مصدر الطاقة الذي يعتني باحتياجاتنا الجسدية، لكننا نستهلك أكثر مما نحتاج، ونقوم بأنشطة بدنية أقل لحرقها، ونتيجة لذلك، تستمر الدهون، وهي شكل من أشكال الطاقة المخزنة، في التراكم في أنسجتنا، والكبد هو المطبخ في أجسامنا، يخزن معظمه، وليس الكبد فقط، تترسب الدهون في أنسجة أخرى بما في ذلك الأوعية الدموية، وهذا أمر مثير للقلق، كما هو الحال في الدول الغربية، السكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وغيرها.

هل يمكن عكس الكبد الدهني؟

إن الكبد الدهني في مرحلته المبكرة لا يحتاج في كثير من الأحيان إلى أدوية ويستهلك سعرات حرارية أقل، وخاصة الزيوت والدهون، كما أن تناول المزيد من الخضار والفواكه يمكن أن يوقف العملية في البداية

تجنب العيش حياة خاملة، المشي السريع لمدة 30-60 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام على الأقل في الأسبوع يحدث فرقًا كبيرًا، إذا كنت تحمل ساعة ذكية أو هاتفًا ذكيًا، اجعل المشي أكثر من عادة، 5000 خطوة كل يوم، بصرف النظر عن تحسين درجات الكبد الدهنية، فإنه يأتي مع فوائد إضافية تتمثل في تحسين التحكم في السكر لدى مرضى السكري، وانخفاض ضغط الدم في مرضى ارتفاع ضغط الدم، وتقليل الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وتحسين أعراض الحموضة، ونوم أفضل مع حالة عقلية أكثر سعادة. ولا تتردد في استشارة طبيبك لإجراء الفحوصات اللازمة مثل الكولسترول والسكر في الدم وضغط الدم وما إلى ذلك ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى أدوية أخرى.