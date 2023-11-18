أستاذ علوم سياسية: مصر صامدة فى دعم الفلسطينيين رغم ضغوط الجانب الإسرائيلى

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن المساعدات الإغاثية يتم تدفقها إلى قطاع غزة بالشكل المطلوب رغم الضغوطات والتعنت من الجانب الإسرائيلي، ومصر استطاعت بشكل كبير أن تصمد وتحقق أهدافها في دعم الفلسطينيين رغم وجود ضغوط من الجانب الإسرائيلي لعرقلة وصول المساعدات وإدخالها.

وأضافت زهران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر عملت على تنويع صريح في حجم وأنواع المساعدات التي ترسلها إلى القطاع ما بين مستلزمات طبية ومواد غذائية ووقود، إلا أن الوضع ما زال حرجًا، وبرغم تكثيف المساعدات لا توفي بالغرض ويحتاج القطاع إلى المزيد لمواجهة حالة التدمير الشاملة للقطاع.

برغم تكثيف المساعدات لا توفي بالغرض ويحتاج القطاع

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية أن القاهرة هى مركز الحدث والإدارة العليا لإدارة الوضع خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تقدم القاهرة الدعم والمساندة دومًا للقضية الفلسطينية.