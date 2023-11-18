السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية البرلمانية: المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطنى

عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فارقة في تاريخ مصر، مشددًا على أن الشعب المصري متمسك بالرئيس السيسي لأن يكون رئيسا لمصر خلال الفترة الرئاسية المقبلة؛ لأنه الأقدر والأكفأ علي قيادة مصر في ظل الظروف والتحديات التي تواجه العالم، وهو القائد المناسب في هذا التوقيت لقيادة الدولة.

المشاركة بالانتخابات واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطى يليق بمصر

وأشار إلى أن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطى يليق بمصر، واستكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر، في ظل التحديات الإقليمية التي تتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.

المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية

وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، والتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة.

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