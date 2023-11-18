السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

محتويات قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر للفلسطينيين (إنفوجراف)

جريدة الدستور

أصدر صندوق تحيا مصر «إنفوجراف» حول قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

يأتي إطلاق القافلة انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتضم القافلة 199 حاوية تحتوي على أكثر من 2510 طنًا من المواد الضرورية والملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم؛ جراء الأحداث الدامية والعنف الذي يتعرضون له في قطاع غزة.

 

كما شملت القافلة الإغاثية الشاملة المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، حيث تسعى مبادرة نتشارك من أجل الإنسانية تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات. 

 

 

 

رئيس الوزراء يتفقد محتويات قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لإغاثة أهل غزة

يذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر ٠٣٧٠٣٧ - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني https://tahyamisrfund.org/ لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

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