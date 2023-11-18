محتويات قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر للفلسطينيين (إنفوجراف)

أصدر صندوق تحيا مصر «إنفوجراف» حول قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

يأتي إطلاق القافلة انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتضم القافلة 199 حاوية تحتوي على أكثر من 2510 طنًا من المواد الضرورية والملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم؛ جراء الأحداث الدامية والعنف الذي يتعرضون له في قطاع غزة.

كما شملت القافلة الإغاثية الشاملة المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، حيث تسعى مبادرة نتشارك من أجل الإنسانية تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.