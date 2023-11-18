مفتى الشيشان يشكر الرئيس السيسى على الدعم المقدم لقطاع غزة

قال صالح مجييف، المفتي العام لجمهورية الشيشان، إنه حضر إلى مدينة العريش حاملًا معه مساعدات إنسانية على متن طائرة إلى أهالي غزة، متمنيًا أن تصل إليهم بالتعاون مع مصر، وموجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المقدم إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وعلى تخصيص مطار العريش وتأهيله لاستقبال المساعدات.

وأضاف مفتي الشيشان، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مساعدات بلاده التي وصلت رفقته إلى مطار العريش الدولي تتضمن ملابس ومواد غذائية.

وأشاد مفتي الشيشان باستقبال وفد الأزهر الشريف له في مطار العريش، مضيفًا أن الوضع الإنساني في غزة صعب وهم تحت الحصار، وهناك انفجارات مستمرة نتيجة القصف الإسرائيلي.

وصول مفتي "الشيشان" إلى مطار العريش

ووصل مفتي "الشيشان" إلى مطار العريش، لينضم إلى مجموعة الشخصيات المهمة التي استقبلها المطار في الآونة الأخيرة.

واستقبل وفد من الأزهر الشريف مفتي الشيشان في مطار العريش، قبل جولة تفقدية يجريها لمستشفى العريش العام؛ للاطمئنان على حالة المصابين والجرحى من أهل غزة.