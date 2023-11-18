السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إدارة الصف التعليمية بالجيزة تكرم 48 طالبا من الأوائل وحفظة القرآن

تكريم طلاب وحفظة
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف

نظمت إدارة الصف التعليمية بجنوب محافظة الجيزة بقيادة ياسر سيف النصر عكاشة، مدير عام الإدارة، حفلا لتكريم 48 طالبا وطالبة من الأوائل والمتفوقين وحفظة القرآن الكريم بمدرسة نزلة سلام الإعدادية بقيادة عبدالرحمن عبدالعزيز مدير المدرسة، وذلك بتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

قدم الحفل ياسر صلاح وادي، معلم أول اللغة العربية المدرسة، وبدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم، ثم تلاه فقرات شعرية وإنشادية عن فلسطين وأهمية التعليم والعلم قدمها طلاب وطالبات المدرسة لفت انتباه الحضور.

ومن جهته، أثنى ياسر عكاشة، مدير عام الإدارة، على مدير مدرسة نزلة سلام الإعدادية ومعلميها، مؤكدا أنه سعيد بحضوره الحفل وتكريم أبنائه الطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم، مشيدا بجهود مدير المدرسة ومعلميها وعدم تلقيه منذ توليه منصب مدير الإدارة أي شكوى عن مدرسة نزلة سلام الإعدادية، موضحا أن هذا يدل علي التعاون بين معلميها ومديرها في ادارة انجاح العملية التعليمية والعمل الجاد والدؤوب بالمدرسة.

مدير عام الإدارة التعليمية يطالب بالنزول للانتخابات الرئاسية 

وطالب عكاشة، معلمي المدرسة، وأهل قرية نزلة سلام والجزيرة الشقراء، بالمشاركة في العملية الانتخابية بالاستحقاق الرئاسي القادم والإدلاء بأصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ليكمل مسيرة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.

ثم قام الحضور بتكريم الطلاب والطالبات الأوائل وحفظة القرآن الكريم، وتسليمهم دروع خشبية محفور عليها أسمائهم ومصحف شريف للطلاب المسلمين، والكتاب المقدس للطلاب المسيحيين المتفوقين، ثم قاموا بأخذ صورة تذكارية جماعية مع الطلاب المكرمين.

حضر الحفل الذي أقيم مدرسة نزلة سلام الإعدادية كلا من ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية، محمود هاشم مدير الخدمات التربوية بالإدارة، خالد عناني نقيب معلمي مركز الصف، محمد سيد إدارة الأمن، عبدالرحمن عبدالعزيز مدير عام مدرسة نزلة سلام، شاهيناز سالم، موجه أول التربية الاجتماعية، شمس سلام رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، الإعلامي وليد سلام، الشيخ رضا سلام شيخ القرية الرسمي، نادر عطية عضو مجلس الأمناء بالمدرسة، رحاب شعراوي وكيل المدرسة، وجميع معلمي المدرسة

تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
تكريم طلاب وحفظة قرآن بالصف
حفظة القرآن تكريم طلاب إدارة الصف التعليمية محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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