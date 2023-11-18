السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جنوب إفريقيا تواجه بنين.. والسنغال تلتقي جنوب السودان في تصفيات مونديال 2026

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا

يلتقي منتخب جنوب إفريقيا، ضيفه البنيني، في الثالثة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما بمدينة ديربان، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويطمح منتخب «بافانا بافانا» لحصد النقاط الثلاث من أجل التربع على صدارة المجموعة، والدخول مبكرًا في دائرة التنافس على بطاقة التأهل الوحيدة عن هذه المجموعة.

وسيعول منتخب جنوب إفريقيا، بقيادة البلجيكي هوجو بروس، على قدرات وجهود كل من بيرسي تاو، نجم الأهلي، وليبو موثيبا، مهاجم ستراسبورج الفرنسي، وليلي فوستر، مهاجم بيرنلي الإنجليزي، إلى جانب ثنائي صن داونز، ثيمبا زواني وتيبوهو موكوينا.

وكانت نيجيريا، قد تعادلت مع ضيفتها ليسوتو، بهدف لمثله، بينما تعادلت رواندا مع ضيفتها زيمبابوي، بالنتيجة ذاتها.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب السنغال، ضيفه منتخب جنوب السودان، في المباراة التي سيحتضنها ملعب (عبدالله واد) بالعاصمة داكار.

ويتسلح منتخب «أسود التيرانجا» بقدرات نجومه، في مقدمتهم ساديو ماني، نجم النصر السعودي، وإسماعيلا سار، نجم مارسيليا الفرنسي، ونيكولاس جاسكون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، وشيخو كواياتيه، لاعب وسط نوتنجهام فورست الإنجليزي، وخاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي.

وفي المجموعة الخامسة، يحل منتخب تنزانيا، ضيفًا على النيجر، بمدينة مراكش المغربية.

ويطمح المنتخب التنزاني – المنتشي بتأهله مؤخرًا إلى كأس أمم إفريقيا 2023 – لتحقيق الفوز من أجل الدخول في دائرة التنافس على التأهل للمونديال.

جنوب أفريقيا بنين كأس العالم 2026 السنغال جنوب السودان تنزانيا النيجر

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