السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص بحادثين على طريق أسيوط الصحراوى وفى أكتوبر

سيارات اسعاف لنقل
سيارات اسعاف لنقل مصابين حادث - ارشيفية

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث إثر انقلاب دراجة نارية وإصابة شخصين فى مدينة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.

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