السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

سيارة اسعاف لنقل
سيارة اسعاف لنقل المصابين

لقي مواطن مصرعه وأُصيب 13 آخرين في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 46 اتجاه القاهرة وانتقل رجال المرور والإسعاف لموقع الحادث.

وتبين بالفحص وقوع حادث التصادم بين السيارتين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وتبين مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

مواطن مصرعه حادث تصادم طريق إسكندرية الصحراوي رجال المرور والإسعاف غرفة عمليات سيارة ملاكي ميكروباص

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