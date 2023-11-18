مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

لقي مواطن مصرعه وأُصيب 13 آخرين في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 46 اتجاه القاهرة وانتقل رجال المرور والإسعاف لموقع الحادث.

وتبين بالفحص وقوع حادث التصادم بين السيارتين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وتبين مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.