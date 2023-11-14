إصابة 14 في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 14 بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث، تصادم بين سيارتين ميكروباص، بطريق المحموديه ابوهواش بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى المحمودية العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابسها.

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق المحموديه ابوهواش بدائرة المركز ونتج عنه إصابة 14 شخص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أسماء المصابين فى الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من،"ر.ا" ٣٥ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، "ه.ا " ١٥ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،"ف.ع " ١٧ سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، "ن.م" ١٧سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم "ا.ج" ٣١ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،" س.ع " ١٨سنة ،كدمات متفرقه بالجسم،"م.و" ٥٢ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم،اشتباه نزيف بالبطن، حجز بالقسم، "ه.ر" ١٥ سنة مصاب نزيف بالبطن، "ا.ن "١٦ سنة ذكر كدمات متفرقه بالجسم"ا.م "٢٧ سنة أنثى كدمات متفرقه بالجسم"ر.م " ١٦ سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، " ح.ر" ٢٤ سنة كدمات متفرقه بالجسم،"ع.ر "٣٧ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم "م.م" ١٧ سنة أنثى كدمات متفرقه بالجسم خروج تحسن، وتم نقلهم الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.