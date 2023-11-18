في عيد ميلاد النمر الأسود.. الأناقة والشياكة في حياة أحمد زكي (صور)

تحل اليوم ذكرى ميلاد النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكي، الذي وُلِدَ في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1946، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005 عن عمر يناهز الـ 58 عامًا.

يعد الفنان الراحل أحمد زكي من أهم وأبرز نجوم السينما المصرية، واستطاع أن يخطف قلوب الجماهير ومن يشاهد أعماله بسبب أدواره المتميزة ليكون الإمبراطور. وقدَّم العديد من الأعمال المختلفة من الكوميديا والأكشن والإثارة، ولم يتوقف عن تقديم شخصيات مختلفة، بل استطاع تقديم دور البواب والمصارع والعامل البسيط والظابط، ليكون من أبرز صناع تاريخ السينما المصرية.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كيف استغل أحمد زكي أناقته والأزياء لتوصيل الرسائل الفنية للمشاهدين. وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

في عيد ميلاد الإمبراطور.. الأناقة والشياكة في حياة أحمد زكي (صور)

اعتمد الفنان الراحل أحمد زكي، على ارتداء اللون الأسود فهو اللون المفضل له واعتاد على ارتدائه في معظم لقاءته، ومن ضمن الإكسسوارات المعتاد في حياة النمر الأسود هي النظارة السوداء والساعة.

في عيد ميلاد الإمبراطور.. الأناقة والشياكة في حياة أحمد زكي (صور)

في عيد ميلاد الإمبراطور.. الأناقة والشياكة في حياة أحمد زكي (صور)

أما عن ملابس العمل فكان يحرص أحمد زكي على استخدام ملابس الشخصية المميزة، مثل فيلم “البيه البواب” حيث كان يرتدي العبائة والقبعة والشنب ليقنع المشاهد أنه صعيدي، أما عن فيلم “ضد الحكومة” أعتاد على الإمبراطور على إرتداء البدلة الغير مرتبه والحقيبة التي تحتوي على الأوراق، وكان يهتم بالتفاصيل ليقتنع المشاهد بدوره، وغير ذلك تغير طريقة الكلام واللغة الجسديه كان عامل مهم في أدوار أحمد زكي.

في عيد ميلاد الإمبراطور.. الأناقة والشياكة في حياة أحمد زكي (صور)

وبعيدًا عن الحياة العملية، كان يتميز أحمد زكي بالبساطة في ملابسه، فكان لا يبالغ فيما يرديه وكان يعتد أكثر على ثقته بنفسه، لذلك كان يحبه الجماهير لأنه غير متكلف ويرتدي ما يريده دون الاعتماد على "ستايلست".