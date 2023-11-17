الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاده كيف أصبح أحمد زكي أسطورة

الفنان أحمد زكي
الفنان أحمد زكي

تمر غدًا ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي، الذي استطاع أن يحفر بأعماله علامات في تاريخ السينما المصرية.

وكان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967 أثناء دراسته في المعهد وكان يقلد الفنان محمود المليجي، وأول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، كان أول دور بطولة مُطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 1978 وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة.

أفضل 100 فيلم مصري

ويعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996 حيث له في القائمة ستة أفلام وهم: البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت، وحصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

محطات في حياته

بدأ أحمد زكي حياته الفنية بدور صغير فى مسرحية "هاللو شلبي"، وخلال مشواره الفني قدم أفلامًا بارزة منها "ناصر 56" و"أيام السادات" "البرىء" و"زوجة رجل مهم" و"ضد الحكومة" و"أرض الخوف" و"البيه البواب" "الباشا" وغيرها، فاستحق ألقابًا عدة من جمهوره مثل "رئيس جمهورية التمثيل"، نظرا  لأعماله الخالدة والتى وصلت إلى ما يقرب من 60 فيلمًا و7 مسرحيات و15 مسلسلًا.

حياته الشخصية 

لم يتزوج سوى الفنانة هالة فؤاد ولم يدم زواجهما طويلًا بعد انجاب هيثم، حيث انفصلا قبل وفاتها بسنوات،ورحل عن عالمنا عام 2005 بعد صراع مع سرطان الرئة.

أبرز أعماله

أيام السادات، اضحك الصورة تطلع حلوة، حليم، ابو الدهب، ناصر56، الهروب، الراعي والنساء، امرأة واحدة لا تكفي، زوجة رجل مهم موعد على العشاء، طائر على الطريق، الليلة الموعودة، الراقصة والطبال، سعد اليتيم، أرض الخوف.

أحمد زكي السينما مسرحية حمادة ومها لفنان فريد شوقي شفيقة ومتولى الحب فوق هضبة الهرم

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