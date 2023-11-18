السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبور 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطينى

شاحنات وقود
شاحنات وقود

عبرت 3 شاحنات مُحمَّلة بالوقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني، حسبما أفاد مراسل فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتضم الشاحنات الثلاث حمولة تُقدَّر بـ129 ألف لتر من الوقود موجهة إلى قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

3 شاحنات الوقود الجانب الفلسطينى بـ129 ألف لتر قطاع غزة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يعطي إشارة إطلاق قافلة "تحيا مصر" لدعم أهالي غزة

رئيس الوزراء: أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت غزة كانت من مصر

وزير خارجية إيطاليا: 16 طن مساعدات فى طريقها إلى غزة خلال ساعات

وصول حالتين من المصابين الفلسطينيين للعلاج بمستشفى العريش

باحث: مصر تحاول إعادة طرح مسار السلام العادل وإيجاد حل جذرى للقضية الفلسطينية

التحالف الوطنى: نقل "المتحدة" أحداث العدوان من معبر رفح ساهم فى دخول المساعدات لغزة

"إكسترا نيوز" تستعرض مساعدات الشركة المتحدة دعمًا لأهالى غزة (فيديو جراف)

مصابو غزة فى مستشفى العريش: "نشكر مصر والرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال"

الأكثر قراءة

الانقسامات تضرب إدارة بايدن بسبب حرب غزة.. ومطالب بوقف دعم إسرائيل

إعلامية فلسطينية: الدعم المصرى لغزة مياه تروى غصن الزيتون ليزداد صموده

عاجل.. رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى تزور معبر رفح لمتابعة ضخ المساعدات لغزة.. اليوم

رئيس الوزراء: المصريون تبرعوا بشكل عينى ومادى لدعم وإغاثة أشقائهم فى غزة

رئيس الوزراء يعطي إشارة إطلاق قافلة "تحيا مصر" لدعم أهالي غزة

"القاهرة الإخبارية": إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدي يكتب: حقيقة وزيف الوعي

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الأمريكية 40 شخصا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة