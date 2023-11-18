عبور 3 شاحنات وقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطينى

عبرت 3 شاحنات مُحمَّلة بالوقود من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني، حسبما أفاد مراسل فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتضم الشاحنات الثلاث حمولة تُقدَّر بـ129 ألف لتر من الوقود موجهة إلى قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.