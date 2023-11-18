"بلوموندو" يتصدر شباك التذاكر.. قائمة إيرادات الأفلام في دور العرض

تواصل أفلام دور العرض السينمائي في مصر تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في دور السينما أمس الجمعة، 1.056.480 جنيه.

قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض

وتصدَّر فيلم "بلوموندو" للفنان حسن الرداد، قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس متفوقًا على باقي الأفلام المعروضة وحقق الفيلم إيرادات بلغت 486.486 جنيه في ثالث ايام عرضه بدور السينما.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من: ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

تلاه فيلم "فوي فوي فوي" من بطولة محمد فراج، حيث بلغت إيرادات العمل يلة أمس وصلت إلى 192.240 جنيه.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ويشارك في بطولته نيللي كريم وطه دسوقي وبيومي فؤاد ومحمد عبد العظيم.

وحقق فيلم "وش في وش" الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 152.182 جنيه.

فيما حقق فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 120.672 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.



تلاه في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر فيلم "الخميس اللي جاي" وحقق الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى 69.860 جنيه.

فيلم "الخميس اللي جاي"، من بطولة عمرو عبدالجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وإخراج حسن صالح.

وواصل فيلم "سكر" من بطولة ماجدة زكي، وحلا الترك، المنافسة محققًا إيرادات وصلت إلى 13.511 جنيه.

يستوحى "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

وجمع فيلم "حسن المصري" إيرادات قدرت بـ 6.804 جنية ويقوم ببطولته أحمد حاتم، ولينا صوفيا، ودياموند بو عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

تلاه فيلم “أولاد حريم كريم”، محققًا إيرادات وصلت إلى 5.512 جنيه.

و فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وحقق فيلم بيت الروبي إيرادات وصلت إلى 4.860 جنيه، وهو بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

وجاء في المركز الأخير فيلم البعبع لأمير كرارة محققًا إيرادات أمس بلغت 4.353 جنيه ويشاركه البطولة كلا من ياسمين صبري ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا ومن إخراج حسين المنباوي.