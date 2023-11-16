الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات فيلم حسن الرداد الجديد "بلوموندو" في أول يوم عرض

بلوموندو
بلوموندو

حصد فيلم «بلوموندو» بطولة الفنان حسن الرداد، في أول أيام عرض بالسينمات، أمس الأربعاء، إيرادات بقيمة 53679  جنيهًا.

ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بداية من اليوم، بعد إطلاقه في عدد أكبر من القاعات بداية من اليوم.

حسن الرداد يتحدث عن فيلمه الجديد

وكتب حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: ”فيلم بلوموندو يعرض في كل الدول العربية، للأسف احنا بنمر بفترة صعبة جدا ومؤلمة نفسيا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".

خلال ساعات.. إعلان فيلم "بلوموندو" يتجاوز المليون مشاهدة (فيديو)

وتابع الرداد في منشوره:“فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقا، وأنا طبعا مُتفهم ده تماما وبحترم الالتزام بالتعاقد، ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم فى مصر، نظرا للظروف الراهنة، إذ جرى الاتفاق بيني وبين شركة الإنتاج على ذلك”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسا على عقب.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى. 

وكانت آخر أعمال الفنان حسن الرداد خلال الفترة الماضية من خلال فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد حسن الرداد فيلم بلوموندو بلوموندو الفنان حسن الرداد

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