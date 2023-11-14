خلال ساعات.. إعلان فيلم "بلوموندو" يتجاوز المليون مشاهدة (فيديو)

تجاوزالإعلان الرسمي لفيلم "بلوموندو" الذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد، حاجز المليون مشاهدة ، وذلك خلال 24 ساعة فقط من طرحه.

وأعلنت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن موعد عرضه في دور العرض السينمائي بدءاً من غدا الاربعاء الموافق 15 نوفمبر بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي في نفس التوقيت .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسا على عقب.

يشار إلى ان فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين و محمود حافظ و هاجر احمد و انجي وجدان و محمد محمود و سماء ابراهيم ، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

آخر أعمال حسن الرداد السينمائية

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد كانت آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور الأحداث حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.