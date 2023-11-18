تطوير وإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الفوسفات فى الشرق الأوسط بالوادى الجديد

تُعد مصر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الفوسفات على مستوى العالم، وتحتل المرتبة العاشرة عالميًا في إنتاج الفوسفات الطبيعي.

وتعتبر صناعة الفوسفات من أهم صناعات الثروة المعدنية في مصر ولها دور استراتيجي في الاقتصاد المصري، ويعد مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، له أهمية كبيرة لما يمثله من إسهامات في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.



وأكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر رئيس شركة فوسفات مصر، أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بأبوطرطور بالوادي الجديد هو أكبر مجمع صناعي في مصر لإنتاج حامض الفوسفوريك؛ حيث يعتمد الإنتاج على استخدام خام فوسفات أبو طرطور، وتعظيم قيمته المضافة بدلًا من تصديره كمادة خام، كما يسهم المشروع في التنمية الشاملة لمحافظة الوادي الجديد،حيث سيوفر المشروع أكثر من ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح عبد العظيم، أن مشروع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يعد من المشروعات القومية التي توليها الوزارة اهتماما كبيرًا، لما له من مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في المحافظات النامية مثل محافظة الوادى الجديد.



وفي الآونه الاخيرة زار السفير الهندي بالقاهرة يرافقه الملحق التجاري بالسفارة، مناجم شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في محافظة الوادي الجديد، لبحث سبل الاستثمار المشترك في مجالات مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات وذلك كأولى بشائر الانضمام لمجموعة "بريكس" لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأعضاء الأخرى وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي.



من جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مناجم الشركة في هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في محافظة استقبلت السفير الهندي والملحق التجاري بالسفارة الهندية، وتضمنت الزيارة تفقد مناجم الفوسفات في الهضبة بقطاع "المغربي الليفية" ومناطق استخراج الخام والكسارات وخط التعبئة الجديد بالإضافة لتفقد البنية التحتية والمرافق والخدمات المتواجدة بالمشروع، مؤكدًا أن الوزارة والقيادة السياسية يسعون لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة لتحقيق أعلى استفادة من الثروات التعدينية.