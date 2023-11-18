عاجل.. استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على مخيم للاجئين بالضفة الغربية

قالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، إن خمسة فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي لمبنى في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينين، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.