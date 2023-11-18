السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل عدوى لـ"الشاهد": نجاح الدولة فى توفير علاج لفيروس سى كان أمر يشبه المعجزة

عادل عدوي
عادل عدوي

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن فيروس سي انتشر في ظروف غير مواتية للدولة المصرية، حيث كانت تعاني الدولة المصرية كثيرًا من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن وباء كورونا كان تأثيره السلبي ممتد لجميع دول العالم وليس مصر فقط في هذا التوقيت، ولهذا حرصت الدولة على توفير علاج لفيروس سي في ظل التحديات التي كانت تشهدها ، ونجاحها في توفيره كان  يشبه المعجزة.

 

تفشي فيروس سي في مصر

وأكد عدوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن جرعة علاج فيروس سي كانت تتكلف ٨٤ ألف دولار لمريض الفيروس الكبدي الأمريكي، ولهذا كانت تكلفة هذا العقار مرتفعة للغاية على المواطنين المصريين في حال تم الاستيراد.

 

جهود الدولة للقضاء على فيروس سي 

وتابع:" الله سبحانه وتعالى كتب التوفيق لفريق العمل المصري، وأراد التوفيق لنية رئيس الجمهورية، لأول مرة رئيس جمهورية يهتم بهذا المرض".

 

واستطرد:" كان الأطباء المصريين معتادون على هذا المرض، ولهذا كان يتم فحص المرضى قبل دخول غرف العمليات للتأكد من عدم إصابة المريض بفيروس سي، ومع الأسف الشديد كانت نسبة الإصابة مرتفعة، ولهذا كان يتم استبعاد المرضى من كشف العمليات في حال تبينت الإصابة، حفاظًا على حياته من التعرض للخطر".

 

برنامج الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

عادل عدوي وزير الصحة الأسبق الشاهد اكسترا نيوز فيروس سي محمد الباز

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