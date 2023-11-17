عادل عدوي لـ"الشاهد": اكتشاف عقار فيروس سي كان ثورة في عالم الدواء

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن الدولة المصرية كانت على طريق التخلص من فيروس البلهاريسيا، ولكن لم تكتمل الفرحة بسبب ظهور وتفشي الفيروس الكبدي “فيروس سي”.

تفشي فيروس سي



وأكد الدكتور عادل عدوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المواطنين في الريف كانوا يصطفوا في طوابير كبيرة لأخذ حقنة لهذا الفيروس اللعين.

التأثير على الاقتصاد الوطني

وتابع:"نسبة تكاثر الفيروس كانت تصل من 150 إلى 200 ألف حالة سنويًا، ويمكن القول أن هذا الفيروس كان يؤدي إلى تراجع الدول اقتصاديًا نتيجة خروح عدد كبير من المواطنين من دائرة القدرة على العمل".

واستطرد:"الفئة العمرية من فئة 15 إلى 59 عامًا، وهي الفئة العاملة المنتجة في الدولة المصرية، وكانت تمثل هذه الفئة 60% من التعداد السكاني في مصر، ويمكن القول أن هذه الفئة كانت تصاب بهذا المرض اللعين بصورة لا يتخيلها العقل".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.