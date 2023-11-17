محمود فوزي: المعارضة الوطنية جزء من النظام والسيسي عابر للأحزاب

أشاد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بدور المعارضة الوطنية في الحوار الوطني والبناء السياسي، مؤكدا أنها تفيد الحكومة والأغلبية وصانع القرار.

وأوضح فوزي، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم"، أن الرئيس السيسي يتعامل مع جميع الأحزاب والمصريين بمسافة واحدة، وأنه يحظى بتأييد حزبي وشعبي واسع.

وتحدث فوزي، عن الإنجازات الاقتصادية التي تمت في الفترة الماضية، والتي تمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية قوية، تعتمد على القطاع الخاص والتصنيع والتجارة الخارجية.