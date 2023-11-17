وزير التعليم البريطاني يعرب عن "قلقه العميق" من تغيب بعض الأطفال عن الدروس

بسبب الاحتجاجات..

أعرب وزير التعليم البريطاني عن "قلقه العميق" من تغيب بعض الأطفال عن الدروس للانضمام إلى الاحتجاجات الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن المئات انضموا إلى الإضرابات المدرسية يوم الجمعة.

وقالت جيليان كيجان إن المدارس يجب أن تتعامل مع موجة الغياب "بمنتهى الجدية"، على الرغم من قيام منظمي الإضراب بتوزيع رسائل تشير إلى أنه لن يتم تغريم الآباء إذا غاب الأطفال عن المدرسة لفترة قصيرة أو لمرة واحدة.

واضافت قد تمت الدعوة إلى الإضرابات المدرسية من قبل تحالف أوقفوا الحرب، الذي قام بتغريد صور تقول إن مئات الأطفال انضموا إلى الاحتجاجات خارج مباني بلدية غلاسكو، وفي أحياء ريدبريدج ونيوهام بلندن.

إضرابات في مانشستر

وباستخدام هاشتاج SchoolStrikeForPalestine، نظم الطلاب أيضًا إضرابات في مانشستر ولوتون وبريستول وأحياء تاور هامليتس وهارو في لندن.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الإضرابات المدرسية في الأسبوع المقبل، كما تم تغيير المسيرات الوطنية الأسبوعية في لندن في نهاية هذا الأسبوع إلى عمل محلي من قبل المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن الموظفين والعائلات "المذعورون" حوصروا لمدة ستة أيام بالقرب من مستشفى الشفاء، وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها تحاول إجلاء بعض موظفيها وعائلاتهم المحاصرين حاليًا داخل مرافق المنظمة بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقالت المنظمة في بيان يوم الجمعة إنه منذ يوم السبت الماضي، لم يتمكن موظفو منظمة أطباء بلا حدود وعائلاتهم – 137 شخصاً، منهم 65 طفلاً – من الخروج بسبب القتال المستمر.

وقالت المؤسسة الخيرية إن الرصاص أطلق على دار الضيافة التابعة لها يوم الثلاثاء، وأصيب مبنى المكاتب بشظايا، كما تعرض خزان المياه في دار الضيافة للقصف يوم الخميس.

وأفاد الموظفون أن القتال العنيف "يقترب منهم بشدة"، مضيفة أن آلاف المدنيين المحاصرين في المستشفيات وأماكن أخرى في مدينة غزة "يعانون من نفس المصير" و"معرضون لخطر الموت في الأيام المقبلة". إن لم يكن ساعات”.

وقالت آن تايلور، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في فلسطين: يسمع زملاؤنا أصوات إطلاق النار والقصف والطائرات بدون طيار بشكل مستمر. يمكننا سماع ذلك عندما نتحدث معهم عبر الهاتف. ولا يزال طريق الإخلاء إلى جنوب غزة غير آمن، من إنهم مرعوبون، وقد نفد الطعام لديهم منذ عدة أيام، وبدأ الأطفال الآن يمرضون بسبب شرب المياه المالحة.