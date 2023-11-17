للمرة الثانية.. ألبانيا تخطف نقطة التعادل مع مولودوفا وتتأهل إلى يورو 2024

تأهل منتخب ألبانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، عقب التعادل الإيجابي مع مضيفه المولدوفي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

وكان المنتخب الألباني قد تقدم في الدقيقة 25 من ركلة جزاء عن طريق سوكول سيكاليشي قبل أن يتعادل بابوهلو لصالح مولدوفا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط عن مولدوفا الثالث.

واحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ولديه مباراة اليوم أمام بولندا.

ونجح منتخب ألبانيا في حسم إحدى بطاقتي التأهل، في الوقت الذي يتصارع فيه 3 منتخبات على البطاقة الثانية وهي التشيك ولديها 11 نقطة من 6 مباريات، ومولدوفا لديها 10 نقاط من 7 لقاءات، وكذلك بولندا لديها 10 نقاط من 7 مباريات.

ويعد هذا هو الظهور الثاني لمنتخب ألبانيا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بعد نسخة 2016 التي أقيمت في فرنسا.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لمنافسات يورو 2024 إلى 12 منتخبًا حتى الآن.

ويقود منتخب ألبانيا، البرازيلي سيلفينيو لاعب برشلونة وأرسنال ومانشستر سيتي السابق.

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منتخب فنلندا يفوز على إيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

فاز منتخب فنلندا على ضيفه منتخب إيرلندا الشمالية 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.

وسجل أهداف منتخب فنلندا جويل بوهانبلو في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ودانيال هوكانز في الدقيقة 48، وتيمو بوكي في الدقيقة 74، وروبين لود في الدقيقة 88.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، ومع ذلك تظل أمامه فرصة للتأهل لليورو حيث سيخوض الأدوار الفاصلة للتأهل لليورو.

في المقابل توقف رصيد منتخب إيرلندا الشمالية عند ست نقاط في المركز الخامس.

كازاخستان تهزم سان مارينو بثلاثية في التصفيات

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب كازاخستان على ضيفه سان مارينو 3 / 1

وأنهى منتخب كازاخستان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه إسلام تشيسنوكوف في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب كازاخستان من إضافة الهدف الثاني عن طريق إسلام تشيسنوكوف في الدقيقة 51 قبل أن يقلص منتخب سان مارينو الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 60 عن طريق سيموني فرانسيوسي، ثم تمكن منتخب كازاخستان من تسجيل الهدف الثالث عن طريق أبات أيمبيتوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وظل منتخب سان مارينو بلا رصيد في قاع الترتيب.