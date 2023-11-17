تصفيات يورو 2024.. البرتغال تهزم ليختنشتاين بهدفين وتتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة

فاز منتخب البرتغال على مضيفه منتخب ليختنشتاين 2 / صفر في الجولة التاسعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما يحتل منتخب ليختنشتاين المركز السادس والأخير بالمجموعة دون رصيد من النقاط.

وتقدم المنتخب البرتغالي عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 46، قبل أن يضيف جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

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سلوفاكيا تفوز على أيسلندا وتبلغ نهائيات أمم أوروبا للمرة الثالثة في تاريخها

وفي المجموعة ذاتها، تأهل منتخب سلوفاكيا إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك عقب فوزه على نظيره الأيسلندي 4/2، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة العاشرة للتصفيات.

ونجح المنتخب السلوفاكي في بلوغ النهائيات للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما شارك في آخر نسختين عامي 2016 و2021.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رفقة منتخب البرتغال، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند عشر نقاط في المركز الرابع.

وتقدم منتخب أيسلندا عن طريق أوري أوسكارسون في الدقيقة 17، قبل أن يدرك منتخب سلوفاكيا التعادل عبر يوراي كوتشكا في الدقيقة 30.

وبعد ذلك بست دقائق سجل أوندريه دودا الهدف الثاني لمنتخب سلوفاكيا من ضربة جزاء، فيما أضاف لوكاس هاراسلين الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 47 و55.

وفي الدقيقة 74 سجل أندري جودينسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا.

لوكسمبورج تسحق البوسنة والهرسك برباعية

وفاز منتخب لوكسمبورج على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك 4/1.

وسجل ماتياس أولسن الهدف الأول لمنتخب لوكسمبورج في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جيرسون رودريجز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 55 سجل نهاد موياكيتش لاعب المنتخب البوسني الهدف الثالث لمنتخب لوكسمبورج بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل ريناتو جويكوفيتش الهدف الوحيد لمنتخب البوسنة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بدقيقتين سجل رودريجز الهدف الثاني له والرابع لمنتخب لوكسمبورج.

ورفع منتخب لوكسمبورج رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة عند تسع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).