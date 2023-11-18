السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": الجهود المصرية مستمرة وفاعلة لتخفيف المعاناة التى يعيشها سكان غزة

غزة
غزة

قال أيمن الرقب، إنه يوم الخميس تم إدخال ٢٤ ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة؛ لتشغيل اللاجئين والتوزيع على سكانها لتقوم بنقل المساعدات الغذائية والطبية، من الجنوب إلى الشمال، وعلى الرغم من أن الكمية لا تكفي لتوزيعها على المستشفيات والمؤسسات الأخرى، حيث إن غزة كان يدخلها ١٥٠ ألف لتر من السولار والبنزين بحاجاتها اليومية ولكن بعد ٤٠ يوما من الحرب يدخل لها ٢٤ ألف لتر فقط، كما أن الحديث اليوم عن الاتفاق على إدخال شحنتين يوميا، ولكنها لا تفي بحد الاحتياجات، كما متوقع أن يصل ٢٠ ألف لتر وهي كمية لا تكفي الاحتياجات اليومية.

وأضاف “الرقب”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “أن هذه الكمية يمكن توزيعها على المستشفيات وهذا الأهم وما اتفقت عليه بعض المؤسسات الدولية  مع الجانبين المصري والأمريكي، وضمان أن يصل إلى المؤسسات الدولية والإنسانية وبعض المولدات للمستشفيات وليست للمقاومة”.

 

 واختتم الرقب: أنه في النهاية أن تعاد الكهرباء والمولودات في المستشفيات مهم جدا لإنقاذ حياة المصابين والجرحى، خاصة أن المولدات أيضا تكون بها ثلاجات حفظ الشهداء ومولودات الأكسجين التي تحتاجها الحضانات والرعايا المركزة"، مشددًا على أهمية حدوث انفراجة والوصول إلى هدن إنسانية وتوقف ماكينة القتل التي تقتل الفلسطينين بشكل يومي.
 

إسرائيل: لا قيود على المساعدات الإنسانية في غزة

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أيمن الرقب: ما يحدث بالضفة الغربية لا يقل خطورة عن نظيره في غزة


ووعدت إسرائيل، بأنه لن تكون هناك “أي قيود” على المساعدات التي تطلبها الأمم المتحدة لغزة، في تنازل واضح للضغوط الدولية والتحذيرات من أن قبضتها الحديدية على الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب ستؤدي إلى المجاعة والمرض.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن مجلس الوزراء الحربي في البلاد وافق على السماح لشاحنتين محملتين بالوقود بالدخول إلى قطاع غزة كل يوم، وهي الكمية التي وصفها بأنها “ضئيلة للغاية” ولا يُسمح بها إلا للسماح بدخول الاتصالات وخدمات النظام والمياه والصرف الصحي.

السولار اللاجئين المساعدا ت نقل الرقب

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