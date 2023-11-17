أيمن الرقب: ما يحدث بالضفة الغربية لا يقل خطورة عن نظيره فى غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس، أن هناك عددا من المرتزقة اعتمد عليها الكيان الصهيوني في حربه على غزة، ويقدر عددهم بـ 20 ألف جندي.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن ما يحدث في غزة.

وأشار الرقب إلى أن الانفجار قادم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الضفة الغربية تضم أكثر من 800 الف مستوطن تم تسليحه من قبل حكومة إسرائيل.

ونوه أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس بأن غزة انتفضت بسبب الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والمدنيين في الضفة الغربية.

تفاصيل برنامج مصر جديدة:

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليا وعالميا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.