رفعت سيد: المقاومة الفلسطينية ستبقى بعد الحرب على غزة وتتنوع أشكالها

قال الدكتور رفعت سيد، المدير العام والمؤسس لمركز يافا للدراسات والأبحاث، إن ما حدث في غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، كشف الأمن وضعفه أمام العالم.

وأشار الكاتب والباحث رفعت سيد، خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، إلى أن الكيان الصهيوني سيحاول بقدر الإمكان فصل ما حدث في غزة من وعي الشعب الإسرائيلي ولكن سيفشل.

وأضاف سيد، أن المقاومة ستبقى بعد الحرب على غزة، مشيرًا إلى أنها ستتحدد بل وستتنوع، بسبب العدوانية التي شهدها السكان الفلسطينيين في الحرب عليهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوه المؤسس لمركز يافا للدراسات والأبحاث، أن سكان غزة موجودين فيها، على الرغم من ضربها بكميات كبيرة من القنابل والغارات تعادل 4 قنابل نووية.