"كل 10 دقائق يسقط طفل شهيد".. تصريحات مندوب فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية"

أعرب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن تقدير القيادة الفلسطينية لجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لوقف التهجير القسري لسكان غزة، مؤكدًا أن دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل لخلق نكبة ثانية وتدمير غزة.

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، وفيما يلي أبرز تصريحات مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للقناة:

كل عشر دقائق يسقط طفل شهيد وكل 5 دقائق يسقط شهيد في غزة

ما تقوم به إسرائيل حرب إبادة ويجب ملاحقة مرتكبيها

نأمل أن يعتمد مجلس الأمن قرارا ذا طبيعة إنسانية لوقف العدوان

القمة العربية والإسلامية تساعد في تكثيف الضغط على مجلس الأمن

نعزي أنفسنا في الشهداء من الصحفيين لدورهم في توثيق ما يحدث في غزة

المجموعة العربية تعمل لإحالة جرائم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل تعتدي على مدارس الأونروا التي يلجأ إليها المدنيون بغزة

الأونروا تؤوي في مؤسساتها أكثر من 700 ألف فلسطيني

أطالب المحكمة الجنائية الدولية القيام بتحقيقات سريعة كما فعلت في أوكرانيا

نعمل مع جنوب أفريقيا لإحالة كل مسؤول عن العدوان للجنائية الدولية

الأمم المتحدة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول أكبر عدد من المساعدات

الأمم المتحدة تطالب بهدنة أيام عدة للسماح بانتشال الجـثث من تحت الأنقاض

ما تقوم به إسرائيل جرائم ضد الإنسانية، ونجحنا قبل 3 أسابيع في اعتماد قرار يدعو لوقف العدوان.

مصر تيسر دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وتنسق مع كل المنظمات الإنسانية والأممية لدخول المساعدات إلى غزة

مصر تقف إلى جانب القضية الفلسطينية وقفة عز وكرامة، وضغوط الأمم المتحدة نجحت في تغيير وجهة النظر الأمريكية تجاه سلطة الاحتلال

نقترب من الوصول لحل لإيقاف العدوان والانتقال إلى أفق سياسي، والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل لإيقاف جرائم إسرائيل

نعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان، كما نعمل لإدخال كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية لغزة

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