"العوضى" وخالد يوسف يشاركان فى مظاهرة إيطالية داعمة للفلسطينيين

شارك أبطال فيلم "الإسكندارني" للفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، في مظاهرة دعم لشعب فلسطين في مدينة جنوه بإيطاليا خلال تصوير آخر مشاهد العمل هناك.

وخلال تصوير آخر مشاهد من فيلم "الإسكندارني"، انضم فريق العمل لمظاهرة إيطالية داعمة لأهالي غزة، شارك فيها كل من الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف والفنان عصام السقا.

وردد أبطال فيلم "الإسكندارني" الهتافات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تطالب بوقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني.

واحتفل صناع فيلم "الإسكندارني" مؤخرًا بانتهاء تصوير آخر مشهد للعمل داخل مصر، وسافروا إلى إيطاليا، لتصوير بقية المشاهد هناك، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف الشهر، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.

ومن المحتمل طرح فيلم الإسكندراني نهاية شهر ديسمبر المقبل، وهو الموعد المبدئي الذي استقر عليه صناع الفيلم حتى الآن.

فيلم "الإسكندارني" أولى بطولات أحمد العوضي في السينما، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة زينة، كما يشارك في الفيلم كل من بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبدالله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية "الإسكندارني"، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.