لاستكمال "الإسكندراني".. أحمد العوضي يصل إلى ميلانو

سافر الفنان أحمد العوضي، رفقة أبطال وصنّاع فيلم الإسكندراني إلى مدينة ميلانو، بدولة إيطاليا؛ لاستكمال تصوير مشاهده النهائية في العمل الذي يعد البطولة الأولى له في عالم السينما، والسيناريو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة ومن إخراج خالد يوسف.

ومن المقرر أن يصل اليوم الفنان أحمد العوضي إلى ميلانو تحديدًا لتصوير مشاهده الأخيرة ليبدأ المخرج خالد يوسف، في أعمال المونتاج والمكساج ليتم عرضه داخل دور العرض السينمائي في ديسمبر المقبل.

الموعد المبدئي لطرح العمل

واستقر صناع فيلم الإسكندراني على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل، ‎وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبدالله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

خالد يوسف يكشف سبب اختيار الفنان أحمد العوضي لبطولة الفيلم

وكان المخرج خالد يوسف قد كشف عن سبب اختياره الفنان أحمد العوضي لتقديم بطولة الفيلم وقال "أحمد العوضي نجم وبطل تليفزيوني، وكان ينقصه أن يقدم للسينما، وأنا حابب أن أقوم بهذا الدور لأني مؤمن بموهبته، بشكله وموهبته ومواصفاته تصنع بطلًا سينمائيًا مهمًا".

على جانب آخر، أعلن أحمد العوضي تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

يٌجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد العوضي قدّم في الماراثون الرمضاني السابق لعام 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلا أنهم هذا العام انفصلا فنيًا عن بعضهما حيث سيشارك العوضي في دراما رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، والذي من المقرر له أن يبدأ تصويره قريبًا.