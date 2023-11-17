محافظ الإسكندرية: الانتهاء من تطوير شارع النبي دانيال وحلقة السمك خلال شهرين

استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنجازات الدولة والمشروعات الكبرى القومية والتنموية بالمحافظة خلال الـ 9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمكتبة الإسكندرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال الشريف، إن محافظة الإسكندرية شهدت في عهد الرئيس السيسي العديد من المشروعات الكبرى والتي بدأت بالسكن الحضاري بشاير الخير، والذي يضم 30 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي تقام حاليا بمدينة مشارف بالعامرية والتي تضم 80 ألف وحدة سكنية، وتهدف إلى نقل المناطق العشوائية لعذه المدن لتحقيق سكن كريم.

وتابع أن الإسكندرية شهدت العديد من مشروعات الطرق الكبري وعلى رأسها محور المحمودية الذي يصل طوله ل 21.5كم ويهدف إلى القضاء على الزحام المروري بطرق المدينة وتوفير الوقت، بالإضافة إلى محور المشير أبو زكري، الذي اقتصر الوقت بربط قلب الإسكندرية بالطريق الساحل الشمالي.

وأعلن المحافظ، عن انتهاء مشروعي تطوير شارع النبي دانيال، وحلقة السمك خلال شهرين، مشيرًا إلى مشروع تطوير وتكريك بحيرة مريوط والذي ساهم في توفير فرص لمئات الصيادين من خلال الصيد والمزارع السمكية.

وأشار إلى مشروعات تطوير كل من حدائق المنتزة الملكية وحدائق انطونيادس، والتي قوبلت بالشائعات في بدايتها لتصبح عقب ذلك محل إشادة من المواطنين عقب ظهور أعمال التطوير مع الحفاظ على التراث التاريخي.

شارك بالمؤتمر المهندس إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة فرع الإسكندرية، والأنبا بافلي، رئيس كنائس قطاع شرق الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

ولفيف من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقادة المجتمع المدني، وعمداء الكليات، وشباب جامعة الإسكندرية.