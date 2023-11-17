انطلاق مؤتمر التحالف الوطني لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤتمرًا جماهيريا حاشدًا، بمكتبة الإسكندرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك بحضور المهندس إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بمحافظة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة فرع الإسكندرية، والأنبا بافلي، رئيس كنائس قطاع شرق الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ولفيف من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقادة المجتمع المدني، وعمداء الكليات، وشباب جامعة الإسكندرية.

انطلق المؤتمر بعرض فيديو عن المشروعات الكبرى والقومية والانجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحت عنوان "حكاية وطن".

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية، ويتكون من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

ويستهدف التحالف جميع الكيانات التنموية التي تعمل في مجال العمل الأهلي وتقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين.

وكان قد أوضح المهندس إيهاب زكريا منسق التحالف بالإسكندرية، أن التحالف الوطني يضم تحت مظلته عدد كبير من المؤسسات الأهلية والتي كان لديها عمل ملموس، وكان الهدف من التحالف هو أن يكون لمصر ذراع دولي في المجال التطوعي والذي نجح وظهر مؤثرًا في قوافل الإغاثة والمساعدات لأشقائنا في فلسطين.