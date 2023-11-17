الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد بأسوان لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته في فترة رئاسية جديدة.

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آلاف المواطنين يتوافدون لحضور مؤتمر دعم الرئيس السيسي 

وتوافد لحضور المؤتمر الجماهيري الحاشد آلاف المواطنين من أهالي أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

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وجاء المؤتمر الجماهيري  بحضور كلًا من: النائب مجدى الدين حسيبو أمين عام حزب مستقبل وطن بأسوان، والنائب جابر خليل، عضو مجلس النواب، قمص موسى رفلة  راعى كنيسة بنبان، الكيميائى عبد المجيد حجازى العضو المنتدب لشركة كيما، الدكتور عبدالله على عبدالله عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان،الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان،الاستاذ الدكتور خيرى احمد حسين عميد كلية التربية بجامعة أسوان،الاستاذ الدكتور أحمد عبد الصادق بكلية علوم جامعة أسوان،ياسين عبدالصبور أمين حزب حماة وطن بأسوان ونقيب المعلمين،العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى محافظة أسوان.

ومن المقرر بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر القادم. 

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مؤتمر حاشد تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى مستقبل وطن آلالاف المواطنين أهالي أسوان يدعوا الرئيس عبد الفتاح السيسى

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