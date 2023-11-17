الشرطة الأمريكية تعتقل وتفرق متظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار فى غزة

انطلقت المزيد من الاحتجاجات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، حيث قامت الشرطة بتفريق الحشود واعتقال المتظاهرين في مواقع مختلفة.

واعتقلت شرطة نيويورك يوم الجمعة أنصارا مؤيدين لفلسطين احتلوا مقر شركة نيوز كورب، الشركة الإعلامية التي تمتلك قناة فوكس نيوز وصحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك بوست، وفقا لمقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجمع العشرات من المتظاهرين في ردهة نيوز كورب، وهم يهتفون “العار” وفق شبكة فوكس نيوز الإخبارية حيث أنه لا يمكنك الاختباء”، كما ان أكاذيبكم تستر على الإبادة الجماعية”.

اعتقال متظاهرين مؤيدين لوقف اطلاق النار



كما تم اعتقال متظاهرين مؤيدين لوقف إطلاق النار يوم الجمعة في مدينة نيويورك بعد إغلاق مدخل مبنى المقر الرئيسي لشركة BNY Mellon، وهي شركة استثمارية، والتي قالوا إنها تمتلك أسهمًا في إمدادات الأسلحة للجيش الإسرائيلي.

ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات يوم الجمعة وطوال عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك وشيكاغو ومدن أمريكية كبرى أخرى.

وتأتي مثل هذه المظاهرات في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي الأخيرة أن الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل يتراجع، في حين ذكرت سلطات حماس في غزة يوم الجمعة أن أكثر من 12 ألف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال، قتلوا الآن منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في عام 2011.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء انتشار الأمراض في غزة، بعد أن أجبرت أسابيع من القصف الإسرائيلي الناس على التجمع في ملاجئ لا تحتوي على سوى القليل من المياه النظيفة والغذاء.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنه تم تسجيل أكثر من 70 ألف حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة وأكثر من 44 ألف حالة إسهال، وهي أرقام أعلى بكثير من المتوقع.

كما أدى بداية موسم الأمطار واحتمال حدوث فيضانات إلى زيادة المخاوف من إرهاق نظام الصرف الصحي وانتشار الأمراض، وأدى غياب الوقود إلى إغلاق محطات ضخ الصرف الصحي وتحلية المياه، مما زاد من خطر تلوث المياه وتفشي الأمراض.