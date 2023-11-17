خبراء اقتصاديون: رفع حدود السحب اليومية والشهرية يعزز القوة الشرائية للمواطنين

أجمع اقتصاديون ومصرفيون على أن قرار البنك المركزى المصرى رفع حدود السحب اليومية والشهرية للأفراد والشركات، على الحسابات والبطاقات البنكية، ومحافظ الهاتف المحمول، صائب ويأتى فى توقيته المناسب، مشيرين إلى دوره الكبير فى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

وقرر البنك المركزى مضاعفة حدود عمليات السحب أو التحويلات أو أى عمليات خصم أو مشتريات، عبر زيادة الحد الأقصى اليومى للأفراد من ٣٠ إلى ٦٠ ألف جنيه، والشهرى من ١٠٠ إلى ٢٠٠ ألف جنيه، وللشركات من ٤٠ لـ٨٠ ألفًا يوميًا، ومن ٢٠٠ لـ٤٠٠ ألف شهريًا.

وقال الدكتور أحمد السيد، الخبير المصرفى والاقتصادى، إن قرارات البنك المركزى خطوة أساسية فى إطار جهوده لتحقيق الشمول المالى، فى ظل أن وضع الكثير من القيود على حدود التعاملات اليومية يجعل المتعاملين يلجأون للتعامل خارج المنظومة الرسمية، وبالتالى يحد من قدرة الجهاز المصرفى على اجتذاب السيولة.

وأضاف «السيد»: «السماح لكل بنك بتحديد الحد الأقصى لأرصدة الحسابات للأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر والمهنيين خطوة مهمة أيضًا، لاجتذاب الشريحة التى ترغب فى مرونة أكثر فيما يتعلق بتعاملاتها، مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد من الطلب على السيولة، وينعكس على زيادة ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفى والأدوات المالية، من خلال قدرة الفرد على سحب نقوده بصورة سريعة وبأقل قدر من القيود».

واختتم: «أعتقد أن تزامن ذلك مع تخطيط المركزى لإطلاق تطبيق (إنستا باى) لتحويلات العاملين فى الخارج هو تخطيط جيد، لأن التحويلات من الخارج تتطلب قدرة أكبر على سحب الكاش بقيود أقل، نظرًا لكون المبالغ المحولة من الخارج أكبر».

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى له عدة جوانب إيجابية، أولها أنه رسالة طمأنة للمصريين بتوافر السيولة، كما يحقق التوازن فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على الأسعار.

وأضاف «عبدالعال»: «رفع حدود السحب بنسبة ١٠٠٪ يدل على أن البنك المركزى يتعامل مع السوق وفق المتغيرات والمستجدات التى يمر بها الاقتصاد الوطنى».

وواصل: «هذه القرارات جيدة جدًا ومناسبة للسوق فى الوقت الحالى، وتدفع إلى زيادة المشتريات وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، بعد مضاعفة حدود السحب اليومية والشهرية للأفراد والشركات»، مؤكدًا أن جميع البنوك العاملة فى السوق ستلتزم بتطبيق هذه القرارات.

وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن قرار «المركزى» برفع حدود السحب اليومية والشهرية لبطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية صائب وجيد، جاء فى توقيته المناسب، ويؤدى إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وأضافت «الدماطى»: «القرار يحقق التوازن، ويلبى احتياجات المواطن، فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم»، مشيرة إلى أن البنك المركزى يدرس بشكل مستمر السياسة النقدية، وقراراته تصب فى مصلحة المواطنين، وتهدف للتيسير عليهم.

وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى خطوة جيدة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الاعتماد على الشمول المالى فى جميع التعاملات، وبالأخص تقسيط المشتريات، ما يسهم فى خلق نوع من التنشيط والرواج للسوق، وزيادة الإقبال على الشراء ومضاعفة القوة الشرائية للمصريين.

وأضاف «الإدريسى»: «القرار يصب فى مصلحة المواطنين والبنوك والدولة، ويؤكد توافر السيولة النقدية لدى البنوك، ويؤدى إلى جذب شريحة جديدة من المواطنين، خاصة إلى الشراء بالتقسيط، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يتيح للمواطنين شراء مستلزماتهم الحياتية».