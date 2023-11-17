الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" يُنظم مؤتمرًا حاشدًا بالمنوفية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

جانب من مؤتمر حزب
جانب من مؤتمر حزب مستقبل وطن بالمنوفية

نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من أبناء محافظة المنوفية والقيادات التنفيذية والشعبية داخل المحافظة.

ووقف المئات من الحاضرين دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مؤيدين للموقف المصري برئاسة الرئيس السيسي.

وحضر المؤتمر قيادات حزب مستقبل وطن في المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلى رأسهم النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، النائب فخري طايل، والنائب محمود فريد شراره، والنائبة هناء سرور، والنائبة شرين عبد العزيز، والنائب صابر عبد القوي والنائب احمد الخشن.

ويشهد المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن في المنوفية، توافد المئات من أبناء القرى والمراكز وأعضاء الحزب ووكلاء الوزارة والمديريات المختلفة للإعلان عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها الشهر القادم.


وحضر قيادات الأوقاف والكنيسة في المنوفية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والهيئات والمؤسسات المختلفة والجمعيات والتحالف الوطني، داخل المؤتمر الحاشد بمدينة شبين الكوم.


وتوافد الآلاف من أهالي محافظة المنوفية، علي مقر المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي يقام في أرض المهبط بمدينة شبين الكوم، حبث يتوافد المواطنين من كافة المدن والمراكز علي مستوي المحافظة للتأكيد علي دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

 

كما كان للنساء حضورا كبيرا بالمؤتمر من مختلف أنحاء مراكز محافظة المنوفية  كما  هتفوا الجميع بتحيا مصر وتحيا السيسي، وقال الأنباء بنيامين مطران كرسي المنوفيه انا الرئيس عبد الفتاح السيسي حبب المصرين بعضهم ببعض وجعل كلمتهم كلمه وواحده وكان دوما محب للوطن وللشعب الذي احبه واعطاه الثقة. 

محافظة المنوفية محافظ المنوفية مؤتمر حزب حزب مستقبل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤتمر حاشد

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع رصف طريق "98 رملة الأنجب- دلهمو" فى أشمون

خلال أسبوع.. تحرير 1210 محاضر تموينية وضبط 21 طن مواد غذائية في المنوفية

طلاب جامعة المنوفية يحصلون على مراكز متقدمة بالملتقى الإبداعي العربي الـ24

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية