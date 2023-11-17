"مستقبل وطن" يُنظم مؤتمرًا حاشدًا بالمنوفية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من أبناء محافظة المنوفية والقيادات التنفيذية والشعبية داخل المحافظة.

ووقف المئات من الحاضرين دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مؤيدين للموقف المصري برئاسة الرئيس السيسي.

وحضر المؤتمر قيادات حزب مستقبل وطن في المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلى رأسهم النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، النائب فخري طايل، والنائب محمود فريد شراره، والنائبة هناء سرور، والنائبة شرين عبد العزيز، والنائب صابر عبد القوي والنائب احمد الخشن.

ويشهد المؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن في المنوفية، توافد المئات من أبناء القرى والمراكز وأعضاء الحزب ووكلاء الوزارة والمديريات المختلفة للإعلان عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها الشهر القادم.



وحضر قيادات الأوقاف والكنيسة في المنوفية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والهيئات والمؤسسات المختلفة والجمعيات والتحالف الوطني، داخل المؤتمر الحاشد بمدينة شبين الكوم.



وتوافد الآلاف من أهالي محافظة المنوفية، علي مقر المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي يقام في أرض المهبط بمدينة شبين الكوم، حبث يتوافد المواطنين من كافة المدن والمراكز علي مستوي المحافظة للتأكيد علي دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

كما كان للنساء حضورا كبيرا بالمؤتمر من مختلف أنحاء مراكز محافظة المنوفية كما هتفوا الجميع بتحيا مصر وتحيا السيسي، وقال الأنباء بنيامين مطران كرسي المنوفيه انا الرئيس عبد الفتاح السيسي حبب المصرين بعضهم ببعض وجعل كلمتهم كلمه وواحده وكان دوما محب للوطن وللشعب الذي احبه واعطاه الثقة.