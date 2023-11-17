الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ديلر الهيروين فى التجمع الخامس

مخدر الهروين
مخدر الهروين

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، التحقيق مع متهم، لاتهامه بترويج المواد المخدرة، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وضبط بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، كما أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول بعملائه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وهاتف محمول بعملائه، وأمرت النيابة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة القاهرة الجديدة اليوم الجمعة التجمع الخامس الهيروين التحقيقات

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