حبس ديلر الهيروين فى التجمع الخامس

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، التحقيق مع متهم، لاتهامه بترويج المواد المخدرة، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وضبط بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، كما أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول بعملائه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وهاتف محمول بعملائه، وأمرت النيابة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.