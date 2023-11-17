"الأونروا" تكشف مفاجأة صادمة عن الوقود الذى يدخل إلى غزة

قال كاظم أبوخلف، متحدث الأونروا في الضفة الغربية، إن الجانب الإسرائيلي وضع شروطًا على الـ23 ألف لتر وقود، التي دخلت إلى قطاع غزة لمؤسسة الأونروا، وهي أن يتم استخدامها حصرًا في ملء شاحنات الأونروا التي تذهب لمعبر رفح لاستقبال المساعدات.

وفجر خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، مفاجأة صادمة، عن استخدامات الوقود المسموح بها، وقال: "ممنوع تقديم الوقود للمراكز الصحية، أو لمحطة تحلية المياه، ليشرب الناس المائي الصحي، وهو أمر يثير التساؤلات عن الالتزام بأحكام القانون الدولي".

وأوضح أنه من المهم إدخال الوقود إلى المستشفيات ومحطات تحلية المياه، ولسحب المياه من الآبار الجوفية، ومعالجة المرضى الذين بدأت تخرج من أجسادهم الدود، ولسيارات الإسعاف لنقل الجرحى، كما أنه مهم لشركات الاتصالات.

ولفت إلى أن الأمور في غزة تتجه من سيئ لأسوأ، وعدد النازحين في مدارس الأونروا بلغ 230 ألف نازح، موجودين في مرافق الأونروا، وعددها 154 مرفقًا.