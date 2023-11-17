الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“600 إنسان يتشاركون حمامًا واحدًا”.. "الأونروا" تكشف عن أوضاع صحية كارثية فى غزة

كاظم أبو خلف
كاظم أبو خلف

قال كاظم أبوخلف، متحدث الأونروا في الضفة الغربية، إن الأمور في غزة تتجه من سيئ لأسوأ، وعدد النازحين في مدارس الأونروا بلغ 230 ألف نازح، موجود في مرافق الأونروا، وعددها 154 مرفقًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن كل مرفق يستوعب 10 أضعاف طاقته الاستيعابية، وهناك ارتفاع ملحوظ في الأمراض الحادة، والجهاز التنفسي، بسبب التزاحم وتبادل الأنفاس، بالإضافة لارتفاع ملحوظ في حالات الإسهال بين الأطفال دون الخامسة، و600 إنسان يستخدمون حمامًا واحدًا بغرض الاستحمام إن توفرت المياه، طابور طويل، وانتظار لساعة وساعة ونصف حتى يتسنى استخدام دورة المياه، كما أن مياه الشرب شبه منعدمة، الوقود لا يدخل.

وأكد أن كميات الوقود المسموح بها في قطاع غزة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، فالأونروا يحتاج يوميًا 160 ألف لتر وقود، وهو أكبر مؤسسة عاملة في قطاع غزة، لديهم 13 ألف عامل ومئات المركبات والمرافق في قطاع غزة تقدم الخدمات للمواطنين وتحتاج إلى الوقود اللازم.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي وضع شروطًا على إدخال 23 ألف لتر وقود، بأن يتم استخدامها حصرًا في ملء شاحنات الأونروا التي تذهب لمعبر رفح.

غزة النازحين الأونروا القاهرة الإخبارية المياه

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