الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجارديان": مخاوف ومخاطر حول سيطرة قوات الاحتلال على شمال غزة

غزة
غزة

تتزايد المخاوف على الأشخاص المزدحمين في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الاحتلال سيطرته على المناطق الشمالية المحيطة بـمدينة غزة، ويبدو أنه يستعد لتكثيف العمليات في أماكن أخرى.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أسقطت طائرات إسرائيلية منشورات طلبت من المدنيين في أجزاء من جنوب شرق قطاع غزة الانتقال إلى "منطقة آمنة" أصغر حجمًا في بلدة مواسي الساحلية، والتي تغطي مساحة 14 كيلومترًا مربعًا فقط، ما أثار تحذيرات من الرؤساء من 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة وجماعات المساعدة الدولية.

ويوجد بالفعل 1.6 مليون نازح في غزة، أي أكثر من ثلثي سكانها، كما أنه فر معظمهم من الشمال بعد تحذيرات مماثلة من عدم وجود أي مكان آمن في مدينة غزة أو حولها آمن للمدنيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يوم الجمعة إن أكثر من 800 ألف نازح داخليًا يقيمون في 154 ملجأ على الأقل تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

المحادثات بشأن فتح ممر للمساعدات الإنسانية 

أفادت وكالة رويترز للأنباء أن المحادثات بشأن فتح ممر للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة قد تسفر قريبًا عن نتائج، ويأتي هذا الادعاء على لسان وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، بعد اجتماعه مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني.

حيث قال: أنا على تواصل مستمر مع الطرفين وأنا متفائل نسبيًا بأننا قد نحقق بعض النتائج الإيجابية قريبًا، وفي ظل حرص القوى العالمية على تنسيق المساعدة للفلسطينيين في غزة خلال القصف والحصار الإسرائيلي، قال جيرابيتريتيس إنه يعتقد أن إسرائيل تدرس السماح بزيادة المساعدات وإنه حريص على سماع كل الخيارات الممكنة.

وتقدمت قبرص باقتراح، تؤيده اليونان، لفتح ممر بحري لتوسيع القدرة على تقديم الإغاثة إلى القطاع الفلسطيني خارج معبر رفح من مصر، وقال جيرابيتريتيس إن البديل الآخر هو عبر ميناء في إسرائيل ثم نقطة دخول شمالية إلى غزة.

غزة الجيش الاحتلال المناطق الشمالية جنوب قطاع غزة المخاوف

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