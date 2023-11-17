الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المناسترلي لـ"الدستور": إطلاق البرنامج الوطني فرصة لتطوير صناعة السيارات المصرية

إبراهيم المناسترلي
إبراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات في مصر بهدف تطوير صناعة السيارات المحلية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف “المناسترلي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يعتبر هذا البرنامج خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتأثيرها الإيجابي يظهر على عدة جوانب، بما في ذلك تأثيره على خفض أسعار السيارات في مصر.

وأوضح أن أحد التأثيرات الإيجابية الرئيسية للبرنامج الوطني لصناعة السيارات هو زيادة إنتاج السيارات المحلية، من خلال تشجيع الشركات المصنعة على الاستثمار في مصر وتوسيع قدرتها الإنتاجية، يتم زيادة توافر السيارات في السوق المحلية، بما أن العرض يزيد، فإنه يمارس ضغطًا على الأسعار ويساهم في خفضها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه علاوة على ذلك، يعمل البرنامج على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في صناعة السيارات في مصر، من خلال توفير الدعم والتشجيع للشركات المحلية للاستثمار في البحث والتطوير وتبني التقنيات الحديثة، يتم تحسين جودة السيارات المحلية وزيادة كفاءتها. ومع زيادة الكفاءة، يمكن للشركات تقديم سيارات بأسعار تنافسية أقل.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يُحقق نقلة التكنولوجيا وتطوير قطاعات مرتبطة بها، مثل قطاعات تصنيع القطع الغيار والإلكترونيات السيارات.

وأضاف أن البرنامج يُخفض من حجم الواردات المصرية من السيارات، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي توفيرًا للعملة الصعبة، كما يُساهم في خلق فرص عمل جديدة في القطاع بزيادة الاستثمارات والإنتاج، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي.

وأكد أنه يمكن للبرنامج الوطني لصناعة السيارات أن يُساهم في تحسين بنية القطاع التحتية والخدمات المرتبطة بالصناعة.

وأشار الي أنه، يمكن القول إن البرنامج الوطني لصناعة السيارات له تأثير إيجابي كبير على خفض أسعار السيارات في مصر. عن طريق زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التكنولوجيا وتطوير القطاعات المرتبطة، يتم تقليل التبعية عن السيارات المستوردة وتوفير سيارات بأسعار تنافسية أكثر. 

السيارات صناعة السيارات استراتيجية تنمية صناعة السيارات إحلال السيارات الجديدة

مواد متعلقة

خبراء: برنامج تصنيع السيارات خطوة جيدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للصناعة

"صناعة الشيوخ": توطين صناعة السيارات داخل مصر يحد من الاستيراد ويزيد الصادرات

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

"القاهرة الإخبارية": بدء إدخال الوقود إلى قطاع غزة غدًا

تزوجت كمال الشناوي وأبدعت في الرقص.. ما لا تعرفه عن هاجر حمدي

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة" عبر قناة DMC الحلقات الجديدة

نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة