المناسترلي لـ"الدستور": إطلاق البرنامج الوطني فرصة لتطوير صناعة السيارات المصرية

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات في مصر بهدف تطوير صناعة السيارات المحلية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف “المناسترلي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يعتبر هذا البرنامج خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتأثيرها الإيجابي يظهر على عدة جوانب، بما في ذلك تأثيره على خفض أسعار السيارات في مصر.

وأوضح أن أحد التأثيرات الإيجابية الرئيسية للبرنامج الوطني لصناعة السيارات هو زيادة إنتاج السيارات المحلية، من خلال تشجيع الشركات المصنعة على الاستثمار في مصر وتوسيع قدرتها الإنتاجية، يتم زيادة توافر السيارات في السوق المحلية، بما أن العرض يزيد، فإنه يمارس ضغطًا على الأسعار ويساهم في خفضها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه علاوة على ذلك، يعمل البرنامج على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في صناعة السيارات في مصر، من خلال توفير الدعم والتشجيع للشركات المحلية للاستثمار في البحث والتطوير وتبني التقنيات الحديثة، يتم تحسين جودة السيارات المحلية وزيادة كفاءتها. ومع زيادة الكفاءة، يمكن للشركات تقديم سيارات بأسعار تنافسية أقل.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يُحقق نقلة التكنولوجيا وتطوير قطاعات مرتبطة بها، مثل قطاعات تصنيع القطع الغيار والإلكترونيات السيارات.

وأضاف أن البرنامج يُخفض من حجم الواردات المصرية من السيارات، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي توفيرًا للعملة الصعبة، كما يُساهم في خلق فرص عمل جديدة في القطاع بزيادة الاستثمارات والإنتاج، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي.

وأكد أنه يمكن للبرنامج الوطني لصناعة السيارات أن يُساهم في تحسين بنية القطاع التحتية والخدمات المرتبطة بالصناعة.

وأشار الي أنه، يمكن القول إن البرنامج الوطني لصناعة السيارات له تأثير إيجابي كبير على خفض أسعار السيارات في مصر. عن طريق زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التكنولوجيا وتطوير القطاعات المرتبطة، يتم تقليل التبعية عن السيارات المستوردة وتوفير سيارات بأسعار تنافسية أكثر.