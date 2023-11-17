الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 273 محضرا في حملات تموينية بالإسكندرية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بنطاق الإدارات التموينية، لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وفي هذا الصدد، قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 57 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و23محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.  

فيما نفذت إدارة تموين شرق حملات فى نطاق الإدار أسفرت عن تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى  مخالف، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر،  و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

 تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بوسط الإسكندرية

كما شنت إدارة تموين وسط بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

فيما قامت إدارة تموين العجمى بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و16محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفذ المركز التمويني الشامل لحى غرب  والجمرك حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر امتناع عن بيع سجائر، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

مديرية التموين حملات مكبرة الرقابة على المخابز ضبط الأسواق محافظ الإسكندرية

مواد متعلقة

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يجرى جولة تفقدية لمتابعة حالة المساجد

افتتاح فعاليات اللقاء الدوري لمسؤولي بنك المعرفة بجامعة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يشهد انتهاء فعاليات برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان الموسيقى ضمن مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها”

"شباب الإسكندرية" تنظم سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

"مستقبل وطن": القضاء على فيروس C إنجاز مهم للرئيس السيسى

"عمال مستقبل وطن" تنظم مؤتمرًا لدعم الرئيس السيسي بالإسكندرية

أمطار خفيفة على الإسكندرية.. وتمركز 187 معدة للتعامل مع تجمعات المياه

الأكثر قراءة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

ضبط سارق هواتف محمول أجنبى الجنسية فى عابدين

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

الاتحاد الأوروبى: لا نقبل التهجير القسرى لأهالى غزة

"لا مزيد من الأكاذيب".. استقالة صحفية فى "نيويورك تايمز" بسبب غزة

خبراء: برنامج تصنيع السيارات خطوة جيدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة

الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى