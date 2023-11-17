تحرير 273 محضرا في حملات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بنطاق الإدارات التموينية، لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وفي هذا الصدد، قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 57 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و23محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

فيما نفذت إدارة تموين شرق حملات فى نطاق الإدار أسفرت عن تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بوسط الإسكندرية

كما شنت إدارة تموين وسط بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

فيما قامت إدارة تموين العجمى بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و16محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفذ المركز التمويني الشامل لحى غرب والجمرك حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر امتناع عن بيع سجائر، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.